Факты ICTV собрали самые резонансные расследования группы Информационное сопротивление, которую координировал погибший Дмитрий Тимчук.

Информационное сопротивление (ИС) – неправительственный проект, который занимается противодействием в информационном поле внешним угрозам, возникающим для Украины в основных сферах: военной, экономической и энергетической и информационной безопасности.

Свою работу редакция ИС начала 2 марта 2014 года с началом вторжения РФ в Крым.

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Координатором Информационного сопротивления являлся Дмитрий Тымчук – военный журналист, офицер запаса, основатель общественной организации Центр военно-политических исследований.

19 июня в Киеве Дмитрий Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения в голову.

Факты ICTV собрали последние самые яркие расследования группы Информационное сопротивление.

РПЦ – ФСБ – инструмент Кремля не только на духовном фронте

На сайте Информационного сопротивления вышло достаточно много материалов посвященным разоблачению РПЦ и УПЦ МП. В одном из них раскрывается механизм использования РПЦ спецслужбами РФ. Кроме того, в статье О дружбе УПЦ МП с российскими разведчиками и дипломатами наводятся доказательства, что представители духовенства являются разведчиками.

Гибридный “украинский мир” в социальных сетях

Разоблачение фейков российской пропаганды в социальных сетях это отдельная часть работы группы. Недавно вышел аналитический материал посвященный псевдопатриотичкеским украинским группам в Facebook.

Интересным принципом этих сообществ является то, что они изначально продвигают украинскую патриотическую позицию, а затем меняют полемику в сторону поддержки РФ.

“Идеальный Рембо” — почему Росляков не мог сам осуществить теракт в Керчи

Еще в одном своем материале ИС раскрывают моменты, котрые доказывают факт, что трагедия в Керчи это не просто расправа Ростислава Рослякова.

ИС разъясняет почему это дело рук не только Рослякова, почему подобная стрельба из дробовика возможна лишь в компьютерной игре, почему на место трагедии сразу приехала Росгвардия, а не полиция.

Доказательства незаконного присутствия регулярных войск РФ в ОРДЛО

Подобные материалы ИС публикует с 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины.

Группы часто публикует соответствующие документы, записи из соцсетей наемников и другие доказательства присутствия войск РФ на Донбассе.

Одна из последних статей Ущемленный нерв российской армии вскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

Ранее Факты ICTV публиковали биографию Дмитрия Тымчука.