Факти ICTV зібрали найрезонансніші розслідування групи Інформаційний спротив, яку координував загиблий Дмитро Тимчук.

Інформаційний спротив опір (ІС) – неурядовий проект, який займається протидією в інформаційному полі зовнішніх загроз, що виникають для України в основних сферах: військовій, економічній та енергетичній та інформаційної безпеки.

Свою роботу редакція ІС початку 2 березня 2014 року зі початком вторгнення РФ до Криму.

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Координатором Інформаційного опору був Дмитро Тимчук – військовий журналіст, офіцер запасу, засновник громадської організації Центр військово-політичних досліджень.

19 червня в Києві Дмитро Тимчук загинув внаслідок вогнепального поранення в голову.

Факти ICTV зібрали останні найяскравіші розслідування групи Інформаційне опір.

РПЦ – ФСБ – інструмент Кремля не лише на духовному фронті

На сайті Інформаційного спротиву вийшло досить багато матеріалів присвячених викриттю РПЦ і УПЦ МП. В одному з них розкривається механізм використання РПЦ спецслужбами РФ. Крім того, в статті Про дружбу УПЦ МП з російськими розвідниками і дипломатами наводяться докази, що представники духовенства – розвідники.

Гібридний український мир у соціальних мережах

Викриття фейків російської пропаганди в соціальних мережах це окрема частина роботи групи. Нещодавно вийшов аналітичний матеріал присвячений псевдопатріотичним українським спільнотам в Facebook.

Цікавим принципом цих спільнот є те, що вони спочатку просувають українську патріотичну позицію, а потім змінюють полеміку на підтримку РФ.

“Ідеальний Рембо” – чому Росляков не міг сам здійснити теракт в Керчі

Ще в одному своєму матеріалі ІС розкривають моменти, котрі доводять факт, що трагедія в Керчі це не просто розправа Ростислава Рослякова.

ІС роз’яснює чому ця справа рук не лише Рослякова, чому подібна стрільба з дробовика можлива лише в комп’ютерній грі, чому на місце трагедії одразу приїхала Росгвардія, а не поліція.

Докази незаконної присутності регулярних військ РФ в ОРДЛО

Подібні матеріали ІС публікує з 2014 року, коли почалася російська агресія проти України.

Група часто публікує відповідні документи, записи з соцмереж найманців та інші докази присутності військ РФ на Донбасі.

Одна з останніх статей Защемлений нерв російської армії розкриває місця базування підрозділів військ ЗС РФ на окупованих росіянами територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей.

Йдеться про новітні станції шифрованого зв’язку, які знаходяться на озброєнні виключно у російських військових.

Раніше Факти ICTV публікували біографію Дмитра Тимчука.