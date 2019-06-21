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Факты / Украина

Смерть Тымчука: появились новые подробности

Среди причин смерти народного депутата Дмитрия Тымчука появились новые детали.

Смерть Тымчука: появились новые подробности

Количество версий о причинах смерти народного депутата Дмитрия Тымчука растет. Среди возможных правоохранители уже назвали самоубийство, убийство или неосторожное обращение с оружием.

Однако, как оказалось, мужчину в квартире нашла не жена. Появился свидетель, который именно на момент выстрела находился в квартире. По словам однопартийца погибшего, Андрея Тетерука, это была помощница нардепа.

Он также сообщил, что она была гражданской женой Дмитрия Тымчука, с которой он проживал последний год.

Она рассказала правоохранителям, что оружие, из которого был произведен выстрел, было действительно наградным, но не травматическим, а боевым.

Читайте: Смерть Дмитрия Тымчука: основная версия следствия

Кто-то также советует поискать в этом деле российский след. Ведь Тымчук в своей группе Информационное сопротивление постоянно отслеживал схемы перемещения сепаратистов и преподавал данные о сбитом над Донбассом Boeing.

Именно в тот день, когда была обнародована информация о падении самолета, депутат получил пулю в голову.

Правоохранители не исключают версию замаскированного убийства и изучают видео с камер наблюдения дома, в котором жил погибший.

Ранее Факты ICTV писали о новых подробностях гибели Тымчука.

Источник: Надзвичайні новини

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