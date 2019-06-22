У Києві в Будинку офіцерів прощаються з народним депутатом Дмитром Тимчуком.

У Києві прощаються з народним депутатом Дмитром Тимчуком. Церемонія розпочалася о 10.00.

У Будинок офіцерів сходяться десятки людей, серед яких глава Верховної Ради Андрій Парубій, голова МВС Арсен Аваков, міністр освіти Лілія Гриневич, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк і нардеп Антон Геращенко.









У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком / 2 фотографии

Читайте: Не чистил, а играл с оружием: новые подробности гибели Тымчука

Після церемонії прощання тіло нардепа для поховання перевезуть до Бердичева Житомирської області. Там Тимчук провів юність і зараз живуть його батьки.

Нагадаємо, що Тимчук загинув 19 червня у результаті вогнепального пораненням у голову. Серед версій смерті народного депутата розглядають самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Самогубство – основна версія прокуратури.

Джерело: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua