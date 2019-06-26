В Одессе с 1 июля стартуют военные украинско-американские учения Си Бриз-2019.

Украинско-американские учения Си Бриз традиционно будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.

В этом году в морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки смотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения ДОЗОР, которые имеют соответствующую специализацию.

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В Госпогранслужбе также обещают новации в отработке речного элемента. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря.

Для выполнения этой задачи будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.

Ранее Факты ICTV писали о международных учениях Saber guardian-2019.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба