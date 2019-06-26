Олег Ляшко на внеочередные парламентские выборы идет во главе Радикальной партии. Пять главных фактов о Радикальной партии Олега Ляшко – читайте в материале.

Народный депутат Олег Ляшко идет на парламентские выборы вместе со своей политической силой Радикальной партией Олега Ляшко.

Главные пять фактов, которые нужно знать о партии, – читайте в материале.

1. В партийный список Радикальной партии был внесен 41 кандидат в народные депутаты.

В первую пятерку, которую возглавляет Олег Ляшко, вошли глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, депутат от фракции Радикальная партия Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, действующий депутат Рады от фракции Народный фронт Иван Савка.

2. Партия выступает за продление моратория на продажу земли.

Олег Ляшко убежден, что отмена моратория на продажу земли приведет к обезземеливанию жителей села. Политик предлагает продавать землю в Государственный земельный банк, который сможет сдавать ее фермерам в долгосрочную аренду после выкупа.

3. Снижение тарифов, увеличение зарплат и пенсий, реформы в медицине – приоритеты партии.

В Радикальной партии убеждены, что тарифы можно снизить при условии проведения правильной экономической политики и устранении коррупционных схем. Олег Ляшко также уверен, что без рабочих профессий невозможно поднять экономику.

Он предлагает выделить на медицину в десять раз больше, чем сейчас и сделать фельдшерско-акушерский пункт в каждом селе.

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4. Политическая реформа, которая предусматривает полную люстрацию.

В Радикальной партии предлагают проводить проверку деятельности чиновников на местах и ​​внедрять децентрализацию, которая предусматривает предоставление общинам права проводить референдумы для решения важных вопросов.

5. Радикальную партиу Олега Ляшко поддерживают 2,5% избирателей.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, который проводился с 20 по 24 июня, партию поддерживают 2,5% избирателей. Она седьмая в списке предпочтений.

Ранее Факты ICTV писали о том, что нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии.

Фото: Олег Ляшко