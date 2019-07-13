Олег Ляшко на позачергові парламентські вибори йде на чолі Радикальної партії. П’ять головних фактів про Радикальну партію Олега Ляшка – читайте в матеріалі.

Народний депутат Олег Ляшко йде на парламентські вибори разом зі своєю політичною силою Радикальною партією Олега Ляшка.

Головні п’ять фактів, які потрібно знати про партію, – читайте в матеріалі.

1. До партійного списку Радикальної партії був внесений 41 кандидат у народні депутати.

До першої п’ятірки, яку очолює Олег Ляшко, увійшли голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, депутат від фракції Радикальна партія Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької обласної ради Інга Маковецька, чинний депутат Ради від фракції Народний фронт Іван Савка.

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2. Партія виступає за продовження мораторію на продаж землі.

Олег Ляшко переконаний, що скасування мораторію на продаж землі призведе до обезземелення селян. Політик пропонує продавати землю до Державного земельного банку, який зможе здавати її фермерам в довгострокову оренду після викупу.

3. Зниження тарифів, збільшення зарплат і пенсій, реформи в медицині – пріоритети партії.

У Радикальній партії переконані, що тарифи можна знизити за умов проведення правильної економічної політики та усунення корупційних схем. Олег Ляшко також впевнений, що без робітничих професій неможливо підняти економіку.

Він пропонує виділити на медицину в десять разів більше коштів, ніж зараз і зробити фельдшерсько-акушерський пункт в кожному селі.

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4. Політична реформа, яка передбачає повну люстрацію.

У Радикальній партії пропонують проводити перевірку діяльності чиновників на місцях та впроваджувати децентралізацію, яка передбачає надання громадам права проводити референдуми для вирішення важливих питань.

5. Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 2,5% виборців.

Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, яке проводилося з 20 по 24 червня, партію підтримують 2,5% виборців. Вона сьома у списку вподобань.

Раніше Факти ICTV писали про те, що нардеп Ігор Мосійчук вийшов з Радикальної партії.

Фото: Олег Ляшко