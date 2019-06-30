ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района Станица Луганская с обеих сторон и представит окончательное заключение.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в ближайшее время подтвердит, что стороны отвели войска из района Станица Луганская.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

– По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт, – сказал он.

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Как сообщалось, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений, во время которого военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ Станица Луганская.