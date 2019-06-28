Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма посетил Станицу Луганскую во время разведение вооруженных сил и средств.

Возле Станицы Луганской третий день продолжается разведение вооруженных сил и средств. 28 июня за процессом наблюдал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

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Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования – на 1,5 километра. Сейчас идет разбор бетонных блоков.

Напомним, разведение сил будут проводить в течение трех суток. Еще одни сутки даются для официального заявления о выполнении обязательств, еще одни – для объявления результатов СММ ОБСЕ.

Источник: Новости Донбасса