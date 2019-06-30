ОБСЄ найближчим часом проведе верифікацію відведення військових з району Станиця Луганська з обох сторін і представить остаточний висновок.

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ найближчим часом підтвердить, що сторони відвели війська з району Станиця Луганська.

Про це повідомив представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма.

– За нашими попередніми даними, війська з російської сторони були відведені. Однак, СММ ОБСЄ повинна підтвердити цей факт, – сказав він.

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Як повідомлялося, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.