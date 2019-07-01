На Донбасі почали відводити війська, а вже 30 червня ОБСЄ прозвітувала про завершення цього процесу. Що це означає, чи є загроза ескалації та чого очікувати далі – у матеріалі Фактів ICTV.

Розведення військ на Донбасі пройшло успішно. На ділянці фронту поблизу Станиці Луганської українські військові з одного боку та бойовики з іншого відвели свої сили на відстань близько 1 км.

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За три дні обидві сторони мали синхронно відвести війська та важку техніку від лінії зіткнення, що проходить річкою Сіверський Донець.

Для чого відводити війська?

Процес було запущено за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 5 квітня, оскільки відведення військ – це одна з вимог Мінських домовленостей.

Зараз міст поблизу Станиці Луганської, де і відбувалась операція, – єдиний перехід через лінію зіткнення. Тобто жителі окупованих територій тільки цим шляхом можуть потрапити до підконтрольних Україні територій.

Але він зруйнований і знаходиться у критичному стані – прохід можливий лише пішки. Розведення військ дає можливість розпочати будівництво нового.

Чи небезпечно це?

Розведення військ проходило під контролем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Після того, як обидві сторони оголосили про завершення, місія перевірила факти і підтвердила це. На території має утворитись демілітаризована зона, де взагалі не буде військ.

Якщо ж бойовики порушать режим тиші або підуть у наступ – українська сторона поверне свої сили на позиції.

– Військової небезпеки немає. Для цього необхідні сили, а там максимум тактична ланка, яку буде знищено протягом години-двох. Більше того, на це Російська Федерація не піде, тому що вони будуть повністю дискредитовані та оголошені агресорами, – впевнений військовий експерт Олег Старіков.

Наскільки велика перемога?

Зранку 1 липня президент Володимир Зеленський прокоментував розведення військ, назвавши це “першим кроком до досягнення перемир’я”.

Військовий експерт наголошує, що відведення військ – це реальний крок до початку урегулювання ситуації:

– Не президент Зеленський підписував Мінські угоди, але їх необхідно виконувати. Це реальний крок для початку врегулювання ситуації на Сході країни. Не заморозки конфлікту, а саме врегулювання.

Він прогнозує, до кінця року такими темпами треба демілітаризувати ще дві-три ділянки. Тоді ситуація “буде чудовою”.

На виході з “пастки ескалації конфлікту” акцентує увагу політолог Олексій Якубін.

– Ситуація з розведенням – достатньо позитивний сигнал. З одного боку, це нюанс передвиборчої боротьби, а з іншого – це перша спроба відійти від “потрапляння в пастку ескалації”. Тому що наразі ми в ній знаходились.

Чому відведення відбулось тільки зараз?

Відведення планувалось ще з 2016 року, втім щоразу противник порушував основну вимогу – припинення вогню протягом тижня. Відтак, відлік щоразу доводилось починати спочатку.

Але бойовики пішли назустріч, і Олег Стариков пояснює, чому:

– По-перше, пройшли вибори. По-друге, Росії потихеньку потрібно виходити з списку санкцій. І третє – РФ треба починати вирішувати питання, пов’язані з безпекою.

Окрім того, для команди Зеленського відведення військ – один з нюансів політичної боротьби, зазначає Олексій Якубін.

– Для команди Зеленського дуже важливо продемонструвати, що у них теж є конкретний алгоритм щодо Донбасу. Бо йде активна політична конкуренція – звільнення чотирьох українців, яке провели представники команди Опозиційної платформи – За життя, – каже Якубін.

Що далі?

За словами політолога, після відведення військ Зеленський має розпочати гуманітарну інтеграцію з окупованими регіонами:

– Наступними кроками мають стати гуманітарні – спрощення перетину лінії розмежування, відміна переліку дозволених продуктів харчування, відновлення соціальних виплат для людей на непідконтрольних територіях.

А вже після перезавантаження Верховної Ради можна переходити до політичних кроків в контексті Мінську, додає експерт.

Відведення військ – це лише один з багатьох кроків, які нам доведеться реалізувати. Втім, якщо так піде і далі і цей крок є не лише політично вмотивованим – можливо, в подальшому й справді з’явиться перспектива говорити про припинення бойових дій на українських територіях.

Лілія Ященко

Фото: ОБСЄ