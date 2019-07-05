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Факти / Україна / Політика

Додаткове жеребкування: у ЦВК назвали наслідки для виборів

ЦВК виступила проти проведення додаткового жеребкування партій на вибори до Верховної Ради та назвала загрози для волевиявлення через такий крок.

Додаткове жеребкування: у ЦВК назвали наслідки для виборів

Центральна виборча комісія не погоджується з рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, яким Комісію зобов’язали провести додаткове жеребкування партій на вибори до Верховної Ради.

У ЦВК пояснюють, що під час включення до виборчого бюлетеня Політичної партії Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі під №22 керувалися  принципом пропорційності.

– ЦВК, з огляду на неурегульованість Законом ситуації та виходячи із визначальних принципів дійсного демократичного виборчого процесу, зважила усі правові ризики та керувалася принципом дотримання “справедливого балансу” і забезпечення права виборців на вільне і усвідомлене волевиявлення.

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ЦВК повідомляє, що в разі необхідності проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів та забезпечення їхньої доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомлялося, у ЦВК заявили, що будуть оскаржувати рішення Шостого апеляційного адмінсуду про необхідність проведення додаткового жеребкування партій.

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