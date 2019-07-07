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Факти / Україна

Правозахисники просять Могеріні про допомогу у звільненні українських політв’язнів

Представники громадських організацій звернулися до віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні з проханням допомогти вирішити проблему українських політв’язнів.

Правозахисники просять Могеріні про допомогу у звільненні українських політв’язнів

Напередодні саміту Україна-ЄС учасники акції SaveOlegSentsov звернулися до високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні з проханням вжити реальних дій для вирішення проблеми незаконно утримуваних Росією українців.

Відповідний проект звернення оприлюднила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

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Олександра Матвійчук зазначила, що вже вкотре громадські організації звертаються з проханням призначити представника з окупованих українських територій Криму та Донбасу та започаткувати постійний моніторинг судових засідань над політв’язнями.

Також просять відправити незалежні місії лікарів і ухвалити європейський аналог акту Магнітського.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 8 липня.

Фото: Олександра Матвійчук

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