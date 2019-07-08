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Факти / Україна

Позбавити ліцензії антиукраїнські ЗМІ – Парубій звернувся до Нацради через телеміст з РФ

Навіть за спробу провести телеміст з Росією спікер ВРУ Андрій Парубій пропонує позбавити антиукраїнські ЗМІ ліцензії.

Андрій Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що через спробу телеканалу NewsOne провести телеміст з російським пропагандистським каналом Росія 24 Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має провести засідання і розглянути питання про позбавлення антиукраїнських ЗМІ ліцензії на мовлення.

Він також закликав СБУ відреагувати на порушення законів України.

– Реакція держави на цю спробу інформаційного прориву ворога має бути жорсткою настільки, щоб надалі ні в кого не виникала думка про можливість подібних дій. Ворог, який окопався всередині і стріляє нам в спину, має бути ліквідований, – сказав спікер Ради.

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Парубій також назвав спробу проведення телемосту між Україною та РФ відвертою провокацією антиукраїнських сил.

Він додав, що цей телеміст – розмова з ворогами і вбивцями, через яких загинули 13 тис. українців.

Спікер ВРУ готовий зробити все для того, аби цей телеміст не відбувся.

Нагадаємо, російський пропагандистський телеканал Россия24 анонсував проведення телемосту з українським телеканалом NewsOne.

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