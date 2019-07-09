У МЗС Росії відповіли на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо Донбасу за участю РФ, України, Великобританії, Німеччини, Франції та США.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що ідея президента України Володимира Зеленського щодо проведення саміту по Донбасу у розширеному форматі має право на існування, але з акцентом на прямий діалог сторін конфлікту.

– Цей формат, і нормандський, і мінський, був схвалений Радою безпеки ООН. Це є безпосереднім інструментом, який необхідно використовувати міжнародній спільноті. Інші пропозиції, напевно, мають право на існування. Але акцент треба робити на прямий діалог, це серцевина Мінських домовленостей, – заявив дипломат за підсумками неформальної зустрічі ОБСЄ.

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Лавров сказав, що пропозиція Зеленського не обговорювалася на неформальній зустрічі ОБСЄ, оскільки це потрібно робити через дипломатичні канали, а не публічно через соцмережі.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з закликом провести зустріч по Донбасу в багатосторонньому форматі.