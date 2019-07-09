PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Саміт щодо Донбасу: що відповіла РФ на пропозицію Зеленського

У МЗС Росії відповіли на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо Донбасу за участю РФ, України, Великобританії, Німеччини, Франції та США.

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що ідея президента України Володимира Зеленського щодо проведення саміту по Донбасу у розширеному форматі має право на існування, але з акцентом на прямий діалог сторін конфлікту.

– Цей формат, і нормандський, і мінський, був схвалений Радою безпеки ООН. Це є безпосереднім інструментом, який необхідно використовувати міжнародній спільноті. Інші пропозиції, напевно, мають право на існування. Але акцент треба робити на прямий діалог, це серцевина Мінських домовленостей, – заявив дипломат за підсумками неформальної зустрічі ОБСЄ.

Читайте: NewsOne можуть позбавити ліцензії та оштрафувати за телеміст з Росією

Лавров сказав, що пропозиція Зеленського не обговорювалася на неформальній зустрічі ОБСЄ, оскільки це потрібно робити через дипломатичні канали, а не публічно через соцмережі.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з закликом провести зустріч по Донбасу в багатосторонньому форматі.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Військового параду на День Незалежності не буде – Зеленський
Путін відповів на образи журналіста Габунії в прямому ефірі
Зеленський скасував “листи щастя” на митниці – указ
Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Беленюк та Верняєв запросили Зеленського на зустріч зі спортсменами
Заступником глави СЗР став Валерій Євдокимов
У Раді оприлюднили законопроект Зеленського про Антикорупційний суд
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка