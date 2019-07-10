Конфеты с “сюрпризом” на завтрак или гвоздь вместо изюма – такие случаи не редкость для украинских реалий. Как быть в таких ситуациях и кто несет ответственность за испорченную продукцию – далее в материале Фактов ICTV.

Утро понедельника для Евгении не было добрым. Решив позавтракать любимыми конфетами, обнаружила в них “сюрприз” – милых червячков.

– Сегодня имела все шансы еще и белком подкрепиться. Спасибо кондитерской компании АВК за … эмммм … специфические эмоции утром, – написала девушка на своей странице в Facebook, приложив видео “лакомства”.

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Факты ICTV связались с Евгенией и расспросили, как она собирается действовать дальше и будет ли привлекать виновных к ответственности.

Выяснилось, что конфеты были в упаковке и купила их девушка в одной из торговых точек недалеко от дома. Правда, в какой именно – не помнит, да и чек не сохранился, чтобы посмотреть.

Кто должен нести ответственность

Чтобы прояснить ситуацию мы созвонились с представителями компании и получили следующий ответ:

– Мы знаем о проблеме, она достаточно типична для этого времени года. Мы несем ответственность за качество продукции, пока она не уедет из наших складов. Дальше товар попадает на полки торговых точек, и если не соблюдаются правила хранения (температурный режим, продуктовое соседство на складах или на полке), могут возникать подобные ситуации. За это несет ответственность та торговая точка, которая реализует продукцию. Это не наша зона ответственности.

Адвокат Александр Босенко считает, что если в АВК правы и всему виной неправильное хранение, то ответственность на представителях торговой точки.

– Если это так, то АВК прав и виноват магазин, однако доказать это можно только после проверки торговой точки и продукции компании. Вообще, если упаковка герметичная и не было повреждений – ответственность изготовителя. Если товар продается в общей таре (на развес), то с момента его передачи реализатору (магазину) последний отвечает за его сохранность и качество.

В АВК заверили, что данная ситуация не останется без внимания и служба качества проверит торговую точку – соблюдаются ли там правила хранения, как продукт попал в магазин.

Комментарий торговой точки Фактам ICTV получить так и не удалось, ведь Евгения не помнит, где именно купила конфеты. Ситуация повисла в воздухе.

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Лакомства с “сюрпризом”

Однако случаи, когда трапеза превращается в увлекательный квест, не редкость. В подобную ситуацию попал житель Киева, он купил в одном из столичных супермаркетов конфеты с червяками. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

А житель Одессы Дмитрий Жданов обнаружил в десерте плесень, хотя на коробке была указана “свежая” дата.

– Час назад купил торт Наполеон. На этикетке написано, что он запакован 25.09, то есть сегодня. Внутри была плесень. К сожалению, чек я не сохранил, – написал мужчина в Facebook.

Но если предыдущие неприятные инциденты могут вызвать лишь отвращение и рвотный рефлекс, то некоторые приводят к необратимым последствиям. В Сумах женщина сломала зуб о 4-сантиметровый гвоздь в кексе.

Как же быть в подобных случаях и отстоять справедливость?

Всегда сохраняйте чек, ведь это ваше основное доказательство. Но если вы его не забрали или потеряли, попросите копию у торговой точки, где был куплен товар.

Далее с чеком и обращением о замене продукции или о возврате ее полной стоимости обратитесь в торговую точку, где она была приобретена.

– Если вы хотите наказать виновных и привлечь их к ответственности, напишите жалобу в Госпотребслужбу, приложив к жалобе соответствующие документы – чек, фото-, видеоподтверждения, – говорит Александр Босенко.

В обращении должны быть указаны следующие данные:

ФИО,

место жительства,

суть жалобы, просьбы или требования.

Также напишите название и адрес торговой точки, где приобрели некачественную продукцию. Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты. Для обратной связи укажите свою электронную почту.

Также можно оставить устную жалобу на горячей линии Киевсовета – 1551 (если это произошло в столице) или Госпотребслужбы – 044 486 95 85.

В рамках судебного производства можно взыскать как материальный, так и моральный ущерб.

– Однако, как показывает практика, моральная компенсация по таким спорам редко превышает 10 тыс. грн, – утверждает адвокат.

Поэтому лучше не попадать в такие ситуации и не покупать товар в местах, где явно не соблюдаются правила хранения. К примеру, в ларьке или на прилавках, где в жару нет кондиционера, а в помещении +40°, когда должно быть +22° для кондитерских изделий.

Ангелина Малиновская