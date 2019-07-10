Цукерки з “сюрпризом” на сніданок або цвях замість родзинок – такі випадки не рідкість для українських реалій. Як бути у таких ситуаціях і хто несе відповідальність за зіпсовану продукцію – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Ранок понеділка для Євгенії не був добрим. Вирішивши поснідати улюбленими цукерками, виявила в них “сюрприз” – милих черв’ячків.

– Сьогодні мала всі шанси ще і білком підкріпитися. Дякую кондитерській компанії АВК за … емммм … специфічні емоції вранці, – написала дівчина на своїй сторінці у Facebook, додавши відео “ласощів”.

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Факти ICTV зв’язалися з Євгенією і розпитали, як вона збирається діяти далі і чи буде притягати винних до відповідальності.

З’ясувалося, що цукерки були в упаковці і купила їх дівчина в одній з торгових точок недалеко від будинку. Правда, в якій саме – не пам’ятає, та й чек не зберігся, щоб подивитися.

Хто повинен нести відповідальність

Щоб прояснити ситуацію, ми зателефонували представникам компанії та отримали таку відповідь:

– Ми знаємо про проблему, вона досить типова для цієї пори року. Ми несемо відповідальність за якість продукції, поки вона не поїде з наших складів. Далі товар потрапляє на полиці торгових точок, і якщо не дотримуються правил зберігання (температурного режиму, продуктового сусідства на складах або на полиці), можуть виникати подібні ситуації. За це несе відповідальність та торгова точка, яка реалізує продукцію. Це не наша зона відповідальності.

Адвокат Олександр Босенко вважає, що якщо в АВК праві і всьому виною неправильне зберігання, то відповідальність на представниках торгової точки.

– Якщо це так, то АВК правий і винен магазин, однак довести це можна лише після перевірки торгової точки і продукції компанії. Взагалі, якщо упаковка герметична і не було пошкоджень – відповідальність виробника. Якщо товар продається у загальній тарі (на вагу), то з моменту його передачі реалізатору (магазину) останній відповідає за його збереження і якість.

В АВК запевнили, що ця ситуація не залишиться без уваги і служба якості перевірить торгову точку – чи дотримуються там правил зберігання, як продукт потрапив до магазину.

Коментар від торгової точки Фактам ICTV отримати так і не вдалося, адже Євгенія не пам’ятає, де саме купила цукерки. Ситуація зависла у повітрі.

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Ласощі з “сюрпризом”

Однак випадки, коли трапеза перетворюється на захопливий квест, не рідкість. У подібну ситуацію потрапив житель Києва, він купив в одному зі столичних супермаркетів цукерки з черв’яками. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

А житель Одеси Дмитро Жданов знайшов у десерті цвіль, хоча на коробці була вказана “свіжа” дата.

– Годину тому купив торт Наполеон. На етикетці написано, що він запакований 25.09, тобто сьогодні. Всередині була цвіль. На жаль, чек я не зберіг, – написав чоловік у Facebook.

Але якщо попередні неприємні інциденти можуть викликати лише огиду і блювотний рефлекс, то деякі призводять до незворотних наслідків. У Сумах жінка зламала зуб об 4-сантиметровий цвях у кексі.

Як же бути у подібних випадках і відстояти справедливість?

Завжди зберігайте чек, адже це ваш основний доказ. Але якщо ви його не забрали або загубили, попросіть копію у торгової точки, де був куплений товар.

Далі з чеком і зверненням про заміну продукції або про повернення її повної вартості зверніться до торговельної точки, де вона була придбана.

– Якщо ви хочете покарати винних і притягнути їх до відповідальності, напишіть скаргу у Держпродспоживслужбу, додавши до скарги відповідні документи – чек, фото-, відеопідтвердження, – каже Олександр Босенко.

У зверненні має бути зазначено такі дані:

ПІБ,

місце проживання,

суть скарги, прохання чи вимоги.

Також ви повинні написати назву і адресу торгової точки, де придбали неякісну продукцію. Письмове звернення підпишіть і зазначте дату. Для зворотного зв’язку вкажіть свою електронну пошту.

Також можна залишити усну скаргу на гарячій лінії Київради – 1551 (якщо це сталося у столиці) або Держпродспоживслужби – 044 486 95 85.

У рамках судового провадження можна стягнути як матеріальний, так і моральний збиток.

– Однак, як показує практика, моральна компенсація у таких спорах рідко перевищує 10 тим. грн, – стверджує адвокат.

Тож краще не потрапляти у такі ситуації і не купувати товар у місцях, де явно не дотримуються правил зберігання. Наприклад, у кіоску чи на прилавках, де у спеку немає кондиціонера, а у приміщенні +40°, коли має бути +22° для кондитерських виробів.

Ангеліна Маліновська