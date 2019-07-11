Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що кількість міністерств в Україні можна скоротити до 12.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що скорочення кількості міністерств в Україні з 19 до 12 сприяє оптимізації роботи уряду.

За його словами, 12 міністерств буде достатньо для того, щоб керувати всіма необхідними процесами.

Він додав, що має чітке уявлення про те, якою має бути взаємодія.

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Гройсман вважає, що велика кількість міністерств призводить до втрати якості їх роботи.

До слова, Кабінет міністрів схвалив скорочення ОДА і РДА на 50% з 2020 року.