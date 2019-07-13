Олег Ляшко на внеочередные парламентские выборы идет во главе Радикальной партии. Пять главных фактов о Радикальной партии Олега Ляшко – читайте в материале.

Народный депутат Олег Ляшко идет на парламентские выборы вместе со своей политической силой Радикальной партией Олега Ляшко.

Главные пять фактов, которые нужно знать о партии, – читайте в материале.

1. В партийный список Радикальной партии был внесен 41 кандидат в народные депутаты.

В первую пятерку, которую возглавляет Олег Ляшко, вошли глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, депутат от фракции Радикальная партия Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, действующий депутат Рады от фракции Народный фронт Иван Савка.

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2. Партия выступает за продление моратория на продажу земли.

Олег Ляшко убежден, что отмена моратория на продажу земли приведет к обезземеливанию жителей села. Политик предлагает продавать землю в Государственный земельный банк, который сможет сдавать ее фермерам в долгосрочную аренду после выкупа.

3. Снижение тарифов, увеличение зарплат и пенсий, реформы в медицине – приоритеты партии.

В Радикальной партии убеждены, что тарифы можно снизить при условии проведения правильной экономической политики и устранении коррупционных схем. Олег Ляшко также уверен, что без рабочих профессий невозможно поднять экономику.

Он предлагает выделить на медицину в десять раз больше, чем сейчас и сделать фельдшерско-акушерский пункт в каждом селе.

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4. Политическая реформа, которая предусматривает полную люстрацию.

В Радикальной партии предлагают проводить проверку деятельности чиновников на местах и ​​внедрять децентрализацию, которая предусматривает предоставление общинам права проводить референдумы для решения важных вопросов.

5. Радикальную партиу Олега Ляшко поддерживают 2,5% избирателей.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, который проводился с 6 по 10 июля, партию поддерживают 2,5% избирателей. Она седьмая в списке предпочтений.

Ранее Факты ICTV писали о том, что нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии.

Фото: Олег Ляшко