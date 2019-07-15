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Факты / Украина / Политика

Представителям Голоса угрожают физической расправой – Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук сообщил об угрозах представителям его партии.

Представителям Голоса угрожают физической расправой – Вакарчук

Святослав Вакарчук сообщил о том, что представители политической партии Голос подвергаются систематическим атакам со стороны политических конкурентов и получают угрозы  физической расправы.

Святослав Вакарчук отметил, что используется фальшивая социология и фабрикуются заявления партии. Также конкуренты атакуют сайт партии Голос и взламывают страницы в социальных сетях.

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По словам лидера Голоса, используется также ложный пиар о политической способности или неспособности.

Так, на Западной Украине избирателям начали массово приходить смс-сообщения о том, что Голос якобы не проходит в Верховную Раду.

Я не следователь и не судья – я не могу утверждать, кто это точно делает. Но я думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки, и кому что посылает … Я хочу обратиться к тем, кто это делает: то, что вы нас боитесь, даже так очевидно, – отметил Святослав Вакарчук.

Он также добавил, что на востоке Украины представители Голоса имеют дело с противодействием пророссийских сил, которые хотят дискредитировать политсилу.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Святослав Вакарчук предлагает сажать до 15 лет за сепаратные переговоры с РФ.

Источник: Укринформ

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