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Факты / Украина

Вакарчук предлагает сажать до 15 лет за сепаратные переговоры с РФ

Партия Голос планирует инициировать рассмотрение проекта закона об уголовной ответственности за сепаратные переговоры с государством-агрессором.

Святослав Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что политсила планирует инициировать рассмотрение законопроекта о криминализации сепаратных переговоров с государством-агрессором.

По его словам, проект закона даст возможность СБУ предотвращать и противодействовать соответствующим переговорам. Наказание за сепаратные переговоры предлагают в виде 13-15 лет лишения свободы.

Кроме того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет лишать лицензии вещателей, которые оказывают информационную поддержку тем, кто проводит сепаратные переговоры.

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Лидер партии Голос добавил, что остановка саботажа внутри Украины – долг перед военными, которые находятся на передовой.

– И наконец, чтобы отбить у некоторых антиукраинских политиков-олигархов желание вступать в сепаратные переговоры, мы предлагаем усложнить им использование телеканалов, купленных для расшатывания украинской государственности, – подытожил Вакарчук.

К слову, лидер партии Голос Святослав Вакарчук рассказал о том, как по его мнению нужно разговаривать с РФ.

Источник: Голос

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