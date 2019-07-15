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Факти / Україна

Вакарчук пропонує саджати до 15 років за сепаратні переговори з РФ

Партія Голос планує ініціювати розгляд проекту закону про кримінальну відповідальність за сепаратні переговори з державою-агресором.

Святослав Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що політсила планує ініціювати розгляд законопроекту про криміналізацію сепаратних переговорів з державою-агресором.

За його словами, проект закону дасть можливість СБУ запобігати і протидіяти відповідним переговорам. Покарання за сепаратні переговори пропонують у вигляді 13-15 років позбавлення волі.

Крім того, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе позбавляти ліцензії мовників, які надають інформаційну підтримку тим, хто проводить сепаратні переговори.

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Лідер партії Голос додав, що зупинка саботажу всередині України – обов’язок перед військовими, які знаходяться на передовій.

– І нарешті, щоб відбити у деяких антиукраїнських політиків-олігархів бажання вступати в сепаратні переговори, ми пропонуємо ускладнити їм використання телеканалів, куплених для розхитування української державності, – підсумував Вакарчук.

Дивіться відео: Лідер партії Голос Святослав Вакарчук закликає запровадити кримінальну відповідальність за перемовини з Росією

До слова, лідер партії Голос Святослав Вакарчук розповів про те, як на його думку потрібно розмовляти з РФ.

Джерело: Голос

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