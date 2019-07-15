Партія Голос планує ініціювати розгляд проекту закону про кримінальну відповідальність за сепаратні переговори з державою-агресором.
Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що політсила планує ініціювати розгляд законопроекту про криміналізацію сепаратних переговорів з державою-агресором.
За його словами, проект закону дасть можливість СБУ запобігати і протидіяти відповідним переговорам. Покарання за сепаратні переговори пропонують у вигляді 13-15 років позбавлення волі.
Крім того, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе позбавляти ліцензії мовників, які надають інформаційну підтримку тим, хто проводить сепаратні переговори.
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Лідер партії Голос додав, що зупинка саботажу всередині України – обов’язок перед військовими, які знаходяться на передовій.
– І нарешті, щоб відбити у деяких антиукраїнських політиків-олігархів бажання вступати в сепаратні переговори, ми пропонуємо ускладнити їм використання телеканалів, куплених для розхитування української державності, – підсумував Вакарчук.
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До слова, лідер партії Голос Святослав Вакарчук розповів про те, як на його думку потрібно розмовляти з РФ.
Джерело: Голос