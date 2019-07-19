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Факты / Украина

Зеленский рассказал, когда представит кандидатуру нового генпрокурора

Кандидатура нового генерального прокурора Украины будет внесена на рассмотрение парламента сразу после формирования большинства в Верховной Раде.

Зеленский рассказал, когда представит кандидатуру нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Верховную Раду будет подана кандидатура нового генерального прокурора.

– Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов, – сказал Зеленский.

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Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады.

Напомним, что Владимир Зеленский 11 июня внес в Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко. А 2 июля он повторно обратился к парламенту с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос увольнения Луценко.

Источник: Интерфакс-Украина

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