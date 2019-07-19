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Факти / Україна

Зеленський розповів, коли представить кандидатуру нового генпрокурора

Кандидатура нового генерального прокурора України буде винесена на розгляд парламенту відразу після формування більшості у Верховній Раді.

Зеленський розповів, коли представить кандидатуру нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після виборів до Верховної Ради буде подано кандидатуру нового генерального прокурора.

– Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня почне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів, – сказав Зеленський.

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Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 11 червня вніс в Раду подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка. А 2 липня він повторно звернувся до парламенту з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Луценка.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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