В Житомирской области на избирательном округе №65 члены избирательной комиссии №181323 поставили штамп выбыл напротив не того кандидата, вследствие чего испорчено 717 бюллетеней.

С избирательной гонки выбыл Александр Навроцкий, а штамп поставили возле кандидата Александра Гонгальского.

– Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп выбыл не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени, – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

Голова УИК №181323 говорит, что такая ситуация произошла механически.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

– Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посередине трех человек была печать выбыл.

И мы внимательно до конца не дочитали этот организационный лист, так как всех кандидатов в депутатов там не было. А как там сверху было, так сверху второе лицо и поставили штамп выбыл, – рассказал председатель УИК,