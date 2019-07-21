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Факты / Украина / Политика

На Житомирщине испортили более 700 бюллетеней – причина

В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставив штамп выбыл возле другого кандидата.

На Житомирщине испортили более 700 бюллетеней – причина

В Житомирской области на избирательном округе №65 члены избирательной комиссии №181323 поставили штамп выбыл напротив не того кандидата, вследствие чего испорчено 717 бюллетеней.

С избирательной гонки выбыл Александр Навроцкий, а штамп поставили возле кандидата Александра Гонгальского.

– Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп выбыл не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени, – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

Голова УИК №181323 говорит, что такая ситуация произошла механически.

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– Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посередине трех человек была печать выбыл.

И мы внимательно до конца не дочитали этот организационный лист, так как всех кандидатов в депутатов там не было. А как там сверху было, так сверху второе лицо и поставили штамп выбыл, – рассказал председатель УИК,

Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждут новые бюллетени.

В полиции информацию о событии подтвердили.

Кандидат Александр Навроцкий 10 июля отказался баллотироваться.

Источник: ОПОРА

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