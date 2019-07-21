На Житомирщині у виборчому окрузі №65 члени виборчої комісії №181323 поставили штамп вибув навпроти не того кандидата, унаслідок чого зіпсовано 717 бюлетенів.

З виборчої гонки вибув Олександр Навроцький, а штамп поставили біля кандидата Олександра Гонгальського.

– Голова комісії говорить, що це людський фактор, просто по пам’яті поставили штамп вибув не на того кандидата. 717 бюлетенів було проштамповано. Вони викликали поліцію. Сьогодні виготовляють нові бюлетені, – розповів спостерігач ОПОРИ.

Голова ДВК №181323 каже, що така ситуація сталася механічно.

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– Є такий випадок. Проблема чисто механічна, справа в тому, що нам дали зразок, а він був не повним списком, там було виділено тільки три особи і посередині трьох осіб була печатка вибув.

І ми уважно до кінця не дочитали цей організаційний лист, так як всіх кандидатів у депутатів там не було. А як там зверху було, так зверху другу особу і поставили штамп вибув, – розповів голова ДВК,