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Факты / Украина

Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования

21 июля в Украине проходит голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 года. Факты ICTV рассказывают, как узнать участок для голосования.

Вибори до парламенту 2019

В Украине 21 июля проходят выборы народных депутатов 2019 года. Чтобы проголосовать, надо заранее узнать, где это можно сделать.

Для этого заходим на сайт Государственного реестра избирателей и переходим в Кабинет избирателя.

В нем будет пункт Проверка включения, который и нужен для поиска участка для голосования.

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На новой странице откроется анкета, которою необходимо заполнить с указанием электронной почты. Именно на нее придет код подтверждения, после ввода которого откроются данные с местом вашего участка для голосования.

Стоит помнить, что код нужно ввести оперативно, так как срок его действия ограничен. Запросить его повторно можно будет только через некоторое время.

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Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования / 5 фотографий

Однако, если доступа к интернету нет, то узнать всю необходимую информацию можно в ближайшем Отделе ведения Государственного реестра избирателей по вашей регистрации по месту жительства.

Государственный реестр избирателей в Киеве работает по следующим адресам:

  • Отдел ведения ГРИ Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Голосеевский, 42;
  • Отдел ведения ГРИ Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Кошица Александра, 11;
  • Отдел ведения ГРИ Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Владимира Маяковского, 29;
  • Отдел ведения ГРИ Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Труда, 1/1;
  • Отдел ведения ГРИ Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Маршала Тимошенко, 16;
  • Отдел ведения ГРИ Печерской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15;
  • Отдел ведения ГРИ Подольской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Константиновская, 9/6;
  • Отдел ведения ГРИ Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Крамского Ивана, 10;
  • Отдел ведения ГРИ Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Воздухофлотский, 41;
  • Отдел ведения ГРИ Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации – вул.Щербаковского Даниила, 49.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Фото: Правительственный портал

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