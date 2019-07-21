21 июля в Украине проходит голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 года. Факты ICTV рассказывают, как узнать участок для голосования.

В Украине 21 июля проходят выборы народных депутатов 2019 года. Чтобы проголосовать, надо заранее узнать, где это можно сделать.

Для этого заходим на сайт Государственного реестра избирателей и переходим в Кабинет избирателя.

В нем будет пункт Проверка включения, который и нужен для поиска участка для голосования.

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На новой странице откроется анкета, которою необходимо заполнить с указанием электронной почты. Именно на нее придет код подтверждения, после ввода которого откроются данные с местом вашего участка для голосования.

Стоит помнить, что код нужно ввести оперативно, так как срок его действия ограничен. Запросить его повторно можно будет только через некоторое время.





















Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования / 5 фотографий

Однако, если доступа к интернету нет, то узнать всю необходимую информацию можно в ближайшем Отделе ведения Государственного реестра избирателей по вашей регистрации по месту жительства.

Государственный реестр избирателей в Киеве работает по следующим адресам:

Отдел ведения ГРИ Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Голосеевский, 42;

Отдел ведения ГРИ Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Кошица Александра, 11;

Отдел ведения ГРИ Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Владимира Маяковского, 29;

Отдел ведения ГРИ Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Труда, 1/1;

Отдел ведения ГРИ Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Маршала Тимошенко, 16;

Отдел ведения ГРИ Печерской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15;

Отдел ведения ГРИ Подольской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Константиновская, 9/6;

Отдел ведения ГРИ Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации – ул. Крамского Ивана, 10;

Отдел ведения ГРИ Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации – просп. Воздухофлотский, 41;

Отдел ведения ГРИ Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации – вул.Щербаковского Даниила, 49.

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