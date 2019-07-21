Выборы в Верховную Раду Украины начались 21 июля. Как голосуют украинцы на заграничных избирательных участках – читайте и смотрите в материале Фактов ICTV.

Выборы в Раду начались в 08.00 утра по Украине и в мире. Украинцы одевают вышиванки, поют гимн Украины и фотографируются на память о своем вкладе в политический выбор страны.

Избиратели в Польше отмечают, что очереди меньше, чем на президентских выборах, пока все проходит без ажиотажа.

Первые в мире голосуют украинцы Австралии на единой избирательном участке Зеленого континента в Канберре.

– Украинские выборы в Австралии – это не только возможность повлиять на судьбу страны, но и обсудить ее с единомышленниками на участке. Многие люди традиционно голосуют в вышиванках. По данным УИК по состоянию на 12.00 проголосовало 40 человек, – сообщают в посольстве.

Также украинцы голосуют в Малайзии, куда приходят в вышиванках и с национальной символикой.

Внеочередные выборы народных депутатов началось и на избирательном участке при Посольстве Украины в Китае.

Впервые украинцы, проживающие в южных провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсичжуанському автономном районе, САР Сянган (Гонконг) или САР Макао (Макао), могут осуществить свое волеизъявление на новообразованной избирательном участке №900126.

Всего в Китае сегодня открылось три избирательных зарубежные участки: в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.





















В вышиванках и с небольшими очередями: как украинцы голосуют за рубежом / 5 фотографий

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

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Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там пять. По четыре в США, Польши, Италии, по три участка образованы в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тыс. избирателей. Наименьший – при воинской части в Косово.

Напомним, 20 июля в посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных парламентских выборах.