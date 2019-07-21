PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

21 липня в Україні проходить голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року. Факти ICTV розповідають, як дізнатися свою дільницю для голосування.

Вибори до парламенту 2019

В Україні 21 липня проходять вибори народних депутатів. Щоб проголосувати, треба заздалегідь дізнатися, де це можна зробити.

Для цього заходимо на сайт Державного реєстру виборців і переходемо до Кабінету виборця.

У ньому буде пункт Перевірка включення, який і потрібен для пошуку дільниці для голосування.

Читайте: У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном

На новій сторінці відкриється анкета, яку необхідно заповнити та вказати електронну пошту. Саме на неї прийде код підтвердження, після введення якого відкриються дані з місцем вашої дільниці для голосування.

Варто пам’ятати, що код потрібно ввести оперативно, бо термін його дії обмежений. Запросити його повторно можна буде лише  через деякий час.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування / 5 фотографий

Однак, якщо доступу до інтернету немає, то дізнатися всю необхідну інформацію можна у найближчому Відділі ведення Державного реєстру виборців за вашою реєстрацією за місцем проживання.

Державний реєстр виборців у Києві працює за такими адресами:

  • Відділ ведення ДРВ Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Голосіївський, 42;
  • Відділ ведення ДРВ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Кошиця Олександра, 11;
  • Відділ ведення ДРВ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Володимира Маяковського, 29;
  • Відділ ведення ДРВ Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – бульв. Праці, 1/1;
  • Відділ ведення ДРВ Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Маршала Тимошенка, 16;
  • Відділ ведення ДРВ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15;
  • Відділ ведення ДРВ Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Костянтинівська, 9/6;
  • Відділ ведення ДРВ Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Крамського Івана, 10;
  • Відділ ведення ДРВ Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Повітрофлотський, 41;
  • Відділ ведення ДРВ Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – вул.Щербаківського Данила, 49.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

Фото: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Явка, фальсифікації і сподівання – як голосує Україна
45 кандидатів: в Одесі рекордна кількість мажоритарників змагається за один округ
Вибори до Верховної Ради 2019: на Донеччині проголосувала 15-річна дівчинка
Екзит-пол на парламентських виборах: як проводять і чи можна довіряти
Вибори в ООС: військові вперше голосують разом із цивільними, багато не прийшли
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Результати голосування від екзит-полу: як функціонує і чому варто довіряти
Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка