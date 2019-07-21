21 липня в Україні проходить голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року. Факти ICTV розповідають, як дізнатися свою дільницю для голосування.

В Україні 21 липня проходять вибори народних депутатів. Щоб проголосувати, треба заздалегідь дізнатися, де це можна зробити.

Для цього заходимо на сайт Державного реєстру виборців і переходемо до Кабінету виборця.

У ньому буде пункт Перевірка включення, який і потрібен для пошуку дільниці для голосування.

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На новій сторінці відкриється анкета, яку необхідно заповнити та вказати електронну пошту. Саме на неї прийде код підтвердження, після введення якого відкриються дані з місцем вашої дільниці для голосування.

Варто пам’ятати, що код потрібно ввести оперативно, бо термін його дії обмежений. Запросити його повторно можна буде лише через деякий час.





















Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування / 5 фотографий

Однак, якщо доступу до інтернету немає, то дізнатися всю необхідну інформацію можна у найближчому Відділі ведення Державного реєстру виборців за вашою реєстрацією за місцем проживання.

Державний реєстр виборців у Києві працює за такими адресами:

Відділ ведення ДРВ Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Голосіївський, 42;

Відділ ведення ДРВ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Кошиця Олександра, 11;

Відділ ведення ДРВ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Володимира Маяковського, 29;

Відділ ведення ДРВ Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – бульв. Праці, 1/1;

Відділ ведення ДРВ Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Маршала Тимошенка, 16;

Відділ ведення ДРВ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15;

Відділ ведення ДРВ Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Костянтинівська, 9/6;

Відділ ведення ДРВ Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Крамського Івана, 10;

Відділ ведення ДРВ Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Повітрофлотський, 41;

Відділ ведення ДРВ Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – вул.Щербаківського Данила, 49.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.