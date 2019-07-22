На выборах в Верховную Раду часть народных депутатов по мажоритарным округам одержала победу с минимальным отрывом.

На парламентских выборах некоторые кандидаты в народные депутаты победили или с очень высокими показателями, или едва смогли получить необходимую поддержку.

Так, кандидата в народные депутаты в избирательном округе №200 Черкасской области Антона Яценко поддержало наибольшее количество избирателей – 66,53%.

Наименьшее количество голосов, 16,08%, по всей Украине получил Юрий Камельчук, который баллотировался на 124 избирательном округе во Львовской области.

В Закарпатской области в округе №68 разница между первым и вторым местом минимальна. У Александра Пекаря 18,95%, у Роберта Горвата – 18,25%.

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Не обошлось и без того, что в мажоритарных округах опытных нардепов заменили люди, которые никогда не занимались политикой.

Так, на избирательном округе №77 Запорожской области самовыдвиженец Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от Слуги народа Сергею Штепе, который работает свадебным фотографом. За Сергея Штепу проголосовали 43,75%, а за Вячеслава Богуслаева – 31,95%.

Напомним, Факты ICTV продолжают следить за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду 2019.