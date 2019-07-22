PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

На волосині: хто з мажоритарників пройшов у Раду з мінімальним відривом

На виборах до Верховної Ради частина народних депутатів на мажоритарних округах отримала перемогу з мінімальним відривом.

На волосині: хто з мажоритарників пройшов у Раду з мінімальним відривом

На парламентських виборах деякі кандидати у народні депутати перемогли або з дуже високими показниками, або ледь змогли отримати необхідну підтримку.

Так, кандидата у народні депутати у виборчому окрузі №200 Черкаської області Антона Яценка підтримала найбільша кількість виборців – 66,53%.

Найменшу кількість голосів, 16,08%, по всій Україні отримав Юрій Камельчук, який балотувався на 124 виборчому окрузі у Львівській області.

У Закарпатській області на окрузі №68 різниця між першим і другим місцем мінімальна. У Олександра Пекаря 18,95% , у Роберта Горвата – 18,25%.

Читайте: Хто проходить до Ради: ЦВК порахувала 70% голосів

Не обійшлось і без того, що на мажоритарних округах досвідчених нардепів замінили люди, які ніколи не займалися політикою.

Так, на виборчому окрузі №77 Запорізької області самовисуванець В’ячеслав Богуслаєв поступається кандидату від Слуги народу Сергію Штепі, який працює весільним фотографом. За Сергія Штепу проголосували 43,75%, а за В’ячеслава Богуслаєва – 31,95%.

Нагадаємо, Факти ICTV продовжують слідкувати за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто проходить в Раду по мажоритарці – список депутатів
Реакція МЗС РФ на парламентські вибори в Україні
Диктатура чи великі можливості: як Слуга народу може скористатися більшістю у ВР
Як світ відреагував на парламентські вибори 2019 в Україні
Затримки зі здачею бюлетенів: на округ Житомирщини направили вертоліт
Парламентські вибори 2019: нове вікно можливостей
Подарунки та зіпсовані бюлетені. Вибори 2019 назвали найбруднішими
Більшість в парламенті України: як сформується коаліція у Верховній Раді ІХ скликання
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка