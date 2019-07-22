На виборах до Верховної Ради частина народних депутатів на мажоритарних округах отримала перемогу з мінімальним відривом.

На парламентських виборах деякі кандидати у народні депутати перемогли або з дуже високими показниками, або ледь змогли отримати необхідну підтримку.

Так, кандидата у народні депутати у виборчому окрузі №200 Черкаської області Антона Яценка підтримала найбільша кількість виборців – 66,53%.

Найменшу кількість голосів, 16,08%, по всій Україні отримав Юрій Камельчук, який балотувався на 124 виборчому окрузі у Львівській області.

У Закарпатській області на окрузі №68 різниця між першим і другим місцем мінімальна. У Олександра Пекаря 18,95% , у Роберта Горвата – 18,25%.

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Не обійшлось і без того, що на мажоритарних округах досвідчених нардепів замінили люди, які ніколи не займалися політикою.

Так, на виборчому окрузі №77 Запорізької області самовисуванець В’ячеслав Богуслаєв поступається кандидату від Слуги народу Сергію Штепі, який працює весільним фотографом. За Сергія Штепу проголосували 43,75%, а за В’ячеслава Богуслаєва – 31,95%.

Нагадаємо, Факти ICTV продовжують слідкувати за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради 2019.