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Факти / Україна

Ресторатор, коміки і телеведучий: хто з зірок пройшов в Раду

Вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня. Хто із зірок пройшов до парламенту – читайте в матеріалі.

Ресторатор, коміки і телеведучий: хто з зірок пройшов в Раду

На одномандатних мажоритарних виборчих округах на виборах до парламенту балотувалися гумористи, телеведучі, ресторатор і навіть футболіст. Хто з зірок пройшов до парламенту – читайте на Фактах ICTV.

Місце у парламенті отримав екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко. Він балотувався на окрузі №197 у Черкаській області від партії Слуга народу, де набрав 45,90% підтримки.

Отримав мандат у парламенті актор студії Квартал-95 Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі у місті Кривий Ріг від партії Слуга народу. Юрію Корявченкову вдалося отримати 60,91% голосів.

Читайте: Слуга народу може створити монокоаліцію – уперше в історії України

У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий Микола Тищенко. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.

Дістанеться мандат у парламенті комікові та акторові студії Мамахохотала Роману Грищуку. Йому вдалося перемогти, отримавши 41,16% підтримки.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради.

Фото: Олександр Скічко, Микола Тищенко, Роман Грищук, Студія Квартал-95

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