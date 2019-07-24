Домовленості про повернення Україні захоплених Росією у Керченській протоці українських військовополонених моряків вже досягнуті.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що домовленості щодо повернення з Росії військовополонених моряків досягнуті.

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– Вже досягнуті домовленості, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині, – зазначила Денісова.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.

Після чого депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій засудили дії Росії щодо утримання українських політв’язнів. Парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків – військовополоненими.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.