В курортной Кирилловке из-за прорыва трубы отдыхающие остались без воды.
Авария на водопроводе в Кирилловке произошла из-за грозы – там случился серьезный порыв.
Во время грозы в Шелюгах отключили электричество, а когда снова дали свет, то на водопроводе Шелюги-Кирилловка произошел гидроудар. В результате этого металлическая труба лопнула.
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По информации местного издания, все базы отдыха и население курортного поселка остались без воды.
Рабочие должны устранить неполадки к утру 25 июля.
К слову, в Киеве на нескольких улицах с 24 до 27 июля ограничат водоснабжение.
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