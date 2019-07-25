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Факты / Украина

В Кирилловке базы отдыха остались без воды

В курортной Кирилловке из-за прорыва трубы отдыхающие остались без воды.

В Кирилловке базы отдыха остались без воды

Авария на водопроводе в Кирилловке произошла из-за грозы – там случился серьезный порыв.

Во время грозы в Шелюгах отключили электричество, а когда снова дали свет, то на водопроводе Шелюги-Кирилловка произошел гидроудар. В результате этого металлическая труба лопнула.

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По информации местного издания, все базы отдыха и население курортного поселка остались без воды.

Рабочие должны устранить неполадки к утру 25 июля.

К слову, в Киеве на нескольких улицах с 24 до 27 июля ограничат водоснабжение.

Фото: УНИАН

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