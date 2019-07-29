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Факти / Україна / Політика

Для реформи Міноборони створено координаційний центр – Данилюк

В Україні створено координаційний центр для реформи Міноборони на базі вже зроблених і нових напрацювань за допомогою експертів з США, Канади та Великої Британії.

Для реформи Міноборони створено координаційний центр – Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що для реформи Міністерства оборони вже створено координаційний центр.

В цьому Україні допомогли експерти з США, Канади і Великої Британії.

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Данилюк зазначив, що для посилення ефективності української армії необхідно ввести якісну систему управління.

За його словами, Міноборони має займатися тільки формуванням політики.

– Базові речі, які повинні бути в кожній розвиненій країні, у нас не реалізовані. Я вважаю, що Міністерство оборони має займатися винятково формуванням політики, – сказав він.

Раніше Данилюк зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном і обговорив розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України.

Джерело: 24 канал

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