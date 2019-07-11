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Факты / Украина

Реформы и восстановления территории Украины: о чем говорил Данилюк с Болтоном

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь СНБО Александр Данилюк обсудили реформы в Украине и мирное восстановление территории.

Реформы и восстановления территории Украины: о чем говорил Данилюк с Болтоном

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне (США) с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

– Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории, – отметил Болтон.

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В свою очередь министр энергетики США Рик Перри рассказал, что в Белом доме прошла продуктивная дискуссия между ним и советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о расширении сотрудничества в области энергетической безопасности Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа может состояться в августе-сентябре.

Фото: Rick Perry

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