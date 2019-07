Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне (США) с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

– Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории, – отметил Болтон.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри рассказал, что в Белом доме прошла продуктивная дискуссия между ним и советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о расширении сотрудничества в области энергетической безопасности Украины.

Great discussion today with Oleksandr Danylyuk, Secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council, on U.S. support for Ukrainian reforms and the peaceful restoration of Ukrainian territory. https://t.co/NCJDBPRRvg

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 июля 2019 г.