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Факти / Україна

Погода в Україні на 29 липня (КАРТА)

На більшій частині території Україні очікується суха і спекотна погода.

Погода

29 липня в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні, Чернігівській та Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 29 липня

На півдні країни очікується сильна спека до 34°.

У Києві без опадів. Температура повітря прогріється до 31°.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.

Джерело: Укргідрометцентр

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