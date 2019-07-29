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Факти / Україна / Політика

Вибори в Раду: ЦВК не отримала оригінали протоколів з двох округів

Центральна виборча комісія отримала оригінали протоколів окружних виборчих комісій 197 із 199 виборчих округів.

цвк

У ЦВК немає оригіналів протоколів із результатами голосування на парламентських виборах тільки з двох одномандатних виборчих округів – №69 і №198.

У мажоритарному окрузі №198 (Черкаська область) лідирує чинний нардеп, самовисуванець Сергій Рудик (28,91%), трохи відстає кандидат від Слуги народу Наталія Дяченко (27,36%).

Округ №69 находиться в Закарпатській області. Там перемагає теж чинний нардеп Віктор Балога (35,81%), на другому місці – кандидат від Слуги народу Едгар Токар (34,47%).

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Водночас ЦВК встановила результати парламентських виборів у 35 одномандатних виборчих округах, тобто визнала обраними 35 кандидатів.

Також Центрвиборчком прийняв протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з усіх 75 закордонних виборчих дільниць.

Нагадаємо, раніше окружна комісія прийняла постанову про повторний підрахунок голосів на всіх 133 виборчих дільницях округу №69. Але у ЦВК сказали, що це суперечить закону, а ОВК перевищила свої повноваження.

Офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

Джерело: ЦВК

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