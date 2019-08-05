Погода 5 августа принесет кратковременные дожди, местами грозы, в восточные области Украины, Карпаты и на Прикарпатье.
На остальной территории страны осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В восточных областях Украины ночью возможны порывы до 7-22 м/с, местами 25 м/с.
Ночью следует ожидать температуру в пределах 8-13°, днем будет довольно жарко – 19-24° выше нуля. На Закарпатье воздух прогреется до 25-28°.
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В Киеве сегодня без существенных осадков.
Температура ночью будет колебаться в пределах 10-12°, днем – до 21-23° тепла.
К слову, из-за непогоды в Запорожской области 50 населенных пунктов остались без света.
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