Погода 5 августа принесет кратковременные дожди, местами грозы, в восточные области Украины, Карпаты и на Прикарпатье.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В восточных областях Украины ночью возможны порывы до 7-22 м/с, местами 25 м/с.

Ночью следует ожидать температуру в пределах 8-13°, днем будет довольно жарко – 19-24° выше нуля. На Закарпатье воздух прогреется до 25-28°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 5 августа

В Киеве сегодня без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах 10-12°, днем – до 21-23° тепла.

К слову, из-за непогоды в Запорожской области 50 населенных пунктов остались без света.