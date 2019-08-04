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Факты / Происшествия

Реки на улицах и дома без света: в Запорожье бушевала непогода

В Запорожской области в результате непогоды без света остались 50 населенных пунктов, а ливень затопил улицы Запорожья.

Реки на улицах и дома без света: в Запорожье бушевала непогода

Ливень превратил улицы Запорожья в реки. Дождь залил и дороги во дворах многоэтажных домов.

В результате непогоды были обесточены 50 населенных пунктов области. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Коммунарском районе и на Правом берегу Запорожья.

Во всех районах города штормовой ветер валил деревья. К примеру, в Шевченковском районе дерево упало в районе райадминистрации. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

На местах работают бойцы ГСЧС.

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К слову, в Украине из-за непогоды без света остались Одесская, Днепропетровская и Кировоградская области.

Источник: ГСЧС

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