В Запорожской области в результате непогоды без света остались 50 населенных пунктов, а ливень затопил улицы Запорожья.

Ливень превратил улицы Запорожья в реки. Дождь залил и дороги во дворах многоэтажных домов.

В результате непогоды были обесточены 50 населенных пунктов области. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Коммунарском районе и на Правом берегу Запорожья.

Во всех районах города штормовой ветер валил деревья. К примеру, в Шевченковском районе дерево упало в районе райадминистрации. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

На местах работают бойцы ГСЧС.

Читайте: На пляже ни души: в Кирилловке отдыхающих “прогнал” шторм

К слову, в Украине из-за непогоды без света остались Одесская, Днепропетровская и Кировоградская области.