Погода 5 серпня принесе короткочасні дощі, місцями грози, у східні області України, Карпати та на Прикарпаття.

На решті території країни опадів не очікується.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У східних областях України вночі можливі пориви до 7-22 м/с, місцями 25 м/с.

Вночі варто очікувати температуру у межах 8-13°, вдень буде досить спекотно – 19-24° вище нуля. На Закарпатті повітря прогріється до 25-28°.

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У Києві сьогодні без істотних опадів.

Температура вночі коливатиметься у межах 10-12°, вдень – до 21-23° тепла.

До слова, через негоду у Запорізькій області 50 населених пунктів залишилися без світла.