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Факты / Украина / Общество

Каждый десятый абитуриент отказался от бюджетного места

Лилия Гриневич заявляет, что почти 13% абитуриентов, поступающих на бакалаврат, отказались от рекомендации проходить обучение на бюджетном отделении.

Каждый десятый абитуриент отказался от бюджетного места

Министр образования и науки Лилия Гриневич сказала, что в этом году от бюджетных мест отказалось почти 13% рекомендованных для зачисления.

По словам министра, это связано с тем, что значительная часть абитуриентов получили рекомендации на бюджет не на самые приоритетные специальности.

В 2019 году рекомендации на бюджет получило 60 тыс. 354 абитуриента, из которых только 87,1% подтвердили намерение учиться по данной рекомендации.

  • Среди поступающих 58,7% получили рекомендацию на бюджет по первому приоритету (устанавливается абитуриентом при подаче заявлений),
  • 16,7% – по второму,
  • 9% – по третьему,
  • 5,7% – по четвертому,
  • 4,2% – по пятому,
  • 3,1% – по шестому,
  • 2,5% – по седьмому.

Читайте: Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов

От бюджетного места по первому приоритету отказалось всего 4,2% абитуриентов, в то время как по 6 и 7 приоритету отказалось 35,8% и 42,4% поступающих соответственно.

По данным Минобразования, 26,08% рекомендованных для поступления на бюджетное отделение воспользовались отраслевым коэффициентом и 13,7% – сельским коэффициентом.

Всего 57 человек поступило на бюджет по собеседованию, а 2 тыс. 156 абитуриентов рекомендованы по вступительным экзаменам.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали топ-5 специальностей и вузов вступительной кампании 2019.

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