Лілія Гриневич заявляє, що майже 13% абітурієнтів, які вступають на бакалаврат, відмовилися від рекомендації проходити навчання на бюджетному відділенні.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич сказала, що в цьому році від бюджетних місць відмовилися майже 13% рекомендованих для зарахування.

За словами міністра, це пов’язано з тим, що значна частина абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет не на найбільш пріоритетні спеціальності.

У 2019 році рекомендації на бюджет отримало 60 тис. 354 абітурієнта, з яких тільки 87,1% підтвердили намір вчитися за цією рекомендацією.

Серед вступників 58,7% отримали рекомендацію на бюджет за першим пріоритетом (встановлюється абітурієнтом під час подачі заяв),

16,7% – за другим,

9% – за третім,

5,7% – за четвертим,

4,2% – за п’ятим,

3,1% – за шостим,

2,5% – за сьомим.

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Від бюджетного місця за першим пріоритетом відмовилося всього 4,2% абітурієнтів, в той час як по 6 і 7 пріоритету відмовилося 35,8% і 42,4% вступників відповідно.

За даними Міносвіти, 26,08% рекомендованих для вступу на бюджетне відділення скористалися галузевим коефіцієнтом і 13,7% – сільським.

Всього 57 осіб вступило на бюджет за співбесідою, а 2 тис. 156 абітурієнтів рекомендовані за вступними іспитами.

До слова, раніше Факти ICTV публікували топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019.