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Факты / Украина

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех погибших бойцов ООС

Президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех военных, погибших на Донбассе.

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех погибших бойцов ООС

Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четырех военнослужащих, которые погибли 6 августа во время обстрела боевиков вблизи Павлополя.

Кроме того, Владимир Зеленский настаивает на срочной встрече с лидерами нормандской четверки.

Поэтому президент утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого попросил повлиять на ситуацию на Донбассе.

Читайте: Зеленский позвонил Путину и призвал срочно встретиться в нормандском формате

Владимир Зеленский также планирует сегодня связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о встрече в нормандском формате в ближайшее время.

Ранее Факты ICTV писали о том, как погибли четверо военных на Донбассе.

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