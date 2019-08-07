Президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех военных, погибших на Донбассе.

Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четырех военнослужащих, которые погибли 6 августа во время обстрела боевиков вблизи Павлополя.

Кроме того, Владимир Зеленский настаивает на срочной встрече с лидерами нормандской четверки.

Поэтому президент утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого попросил повлиять на ситуацию на Донбассе.

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Владимир Зеленский также планирует сегодня связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о встрече в нормандском формате в ближайшее время.

Ранее Факты ICTV писали о том, как погибли четверо военных на Донбассе.