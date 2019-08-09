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Факты / Украина / Политика

США и Украина запустили совместный ядерный проект

Украина и США начали в Вашингтоне проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.

США и Украина запустили совместный ядерный проект

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере.

– Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов, – отметил посол.

Посольство также представило выставку 50 изобретений, которые Украина подарила миру, которую можно увидеть в Университете Джорджа Вашингтона.

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В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.

Заместитель помощника министра энергетики США Уильям Джойс выступил за поддержку идеи углубления партнерства Украины и США в сфере ядерной энергетики.

Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ДРСМД, который был заключен с Россией.

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