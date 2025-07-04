Пути Укрзализныци в Киеве повреждены: как курсирует городская электричка и другие поезда

Из-за ракетного удара по Киеву повреждена железная дорога, поэтому пассажирские поезда западного направления следуют через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до двух часов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Атака на Киев 4 июля: повреждение железной дороги

Так, в результате ракетного обстрела Киева есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в столице. Пассажирские поезда западного направления следуют через город Вишневое и Дарницу.

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Киевская городская электричка пока ходит только по северному полукольцу Святошин — Почайна — Дарница (в обоих направлениях).

— Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения. Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут доставлять поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин — Киев-Пассажирский, — подчеркнули в Укрзализныце.

Впоследствии в Укрзализныце подчеркнули, что в Киеве на поврежденных участках железной дороги уже частично подали напряжение. Поезда фастовского направления поехали своим обычным ходом.

Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на киевскую городскую электричку.

Сама же киевская электричка движется по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошин.

Отправление поездов из Киева

Отправление поездов из Киева происходит с задержкой, сообщают в Укрзализныце.

В настоящее время с начальной станции отправлены №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и №21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36.

Железнодорожники подчеркнули, что будут ускорять поезда в пути, чтобы сократить отставание от графика.

Источник : Укрзализныця

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