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Факты / Украина

Зеленский назначил Кулешова начальником департамента кибербезопасности СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил Кулешова начальником департамента кибербезопасности СБУ

Соответствующий указ №590/2019 о назначении опубликован на сайте Офиса президента.

Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

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К слову, Николай Кулешов служит в СБУ с 1995 года. В мае и июне 2014 года служил в АТО.

С 2014 года является куратором мероприятий, осуществляемых в рамках трастового фонда Украина – НАТО по вопросам кибербезопасности.

С начала 2016 года является куратором направления противодействия кибершпионажу и кибертерроризму.

Инициировал создание Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ – ключевого элемента Национальной системы кибербезопасности Украины и с 2016 года организует его развитие и функционирование.

Ранее Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил.

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