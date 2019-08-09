Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №590/2019 о назначении опубликован на сайте Офиса президента.
Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
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К слову, Николай Кулешов служит в СБУ с 1995 года. В мае и июне 2014 года служил в АТО.
С 2014 года является куратором мероприятий, осуществляемых в рамках трастового фонда Украина – НАТО по вопросам кибербезопасности.
С начала 2016 года является куратором направления противодействия кибершпионажу и кибертерроризму.
Инициировал создание Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ – ключевого элемента Национальной системы кибербезопасности Украины и с 2016 года организует его развитие и функционирование.
Ранее Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил.