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Факти / Україна

Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА Бунечка

Очільником Житомирської обласної держадміністрації призначили Віталія Бунечка.

Представлення Віталія Бунечка

Під час візиту в Житомирську область президент Володимир Зеленський представив нового голову ОДА Віталія Бунечка.

Після представлення Бунечку вручили посвідчення та надали слово.

– Я вважаю Житомирщину наймальовничішим куточком України. Моє коріння походить із Житомирщини. Тут поховані мої дідусь і бабуся, – сказав новий очільник ОДА під час виступу.

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Він також пообіцяв, що розвиватиме регіон, боротиметься з корупцією і не братиме хабарі.

До призначення на посаду голови ОДА Бунечко працював в СБУ першим заступником начальника головного управління.

На Житомирщині під керівництвом президента Володимира Зеленського триває нарада

До слова, Миколу Кулешова призначили начальником департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

Фото: Офіс Президента

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