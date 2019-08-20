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Факти / Україна

РФ зірвала демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській

В Станиці Луганській українська сторона об 11.00 розпочала демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, але змушена була їх зупинити через блокування Росією.

ОБСЄ Станиця Луганська

Напередодні українська сторона СЦКК попередила СММ ОБСЄ та Російську Федерацію про початок демонтажу фортифікаційних споруд в Станиці Луганській.

– Однак російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому НЗФ ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж, внаслідок чого українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Відсутні гарантії безпеки: у Станиці Луганській не можуть почати ремонт мосту

Бойовики також під загрозою застосування зброї не дозволяють розпочати реконструкцію зруйнованої частині мосту.

Раніше Факти ICTV писали про 5 років з дня визволення Станиці Луганської. Як живе прифронтове місто зараз.

Джерело: ООС

Фото: ОБСЄ

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