Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 321 избранного народного депутата.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 166 народных депутатов от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 155 нардепов-мажоритарщиков.
По спискам партий ЦИК зарегистрировала:
- Олега Устенко (Слуга народа);
- Елизавету Ясько (Слуга народа);
- Ирину Верещук (Слуга народа);
- Александра Качуру (Слуга народа);
- Артема Культенко (Слуга народа);
- Артема Кунаева (Слуга народа);
- Владимира Крейденко (Слуга народа);
- Вадима Рабиновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Виктора Медведчука (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Михаила Папиева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Юрия Загороднего (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Александра Колтуновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Юлию Тимошенко (Батькивщина);
- Валентина Наливайченко (Батькивщина);
- Сергея Соболева (Батькивщина);
- Елену Кондратюк (Батькивщина);
- Ивана Кириленко (Батькивщина);
- Андрея Кожемякина (Батькивщина);
- Григория Немирю (Батькивщина);
- Сергея Власенко (Батькивщина);
- Валерия Дубиля (Батькивщина);
- Александра Абдуллина (Батькивщина);
- Ивана Крулько (Батькивщина);
- Анжелику Лабунскую (Батькивщина);
- Михаила Цымбалюка (Батькивщина);
- Ольгу Белькову (Батькивщина);
- Алену Шкрум (Батькивщина);
- Владимира Кабаченко (Батькивщина);
- Вадима Ивченко (Батькивщина);
- Максима Саврасова (Европейская солидарность);
- Руслана Князевича (Европейская солидарность);
- Андрея Парубия (Европейская солидарность)
- Мустафу Джемилева (Европейская солидарность)
- Николая Величкович (Европейская солидарность)
- Сергея Алексеева (Европейская солидарность);
- Александра Корниенко (Слуга народа);
- Александра Кубракова (Слуга народа)
- Владлена Неклюдова (Слуга народа);
- Павла Халимона (Слуга Народу)
- Елену Мошенец (Слуга народа);
- Ольгу Коваль (Слуга народа);
- Алину Загоруйко (Слуга народа);
- Людмилу Марченко (Слуга народа);
- Анатолия Костюха (Слуга народа);
- Виталия Безгина (Слуга народа);
- Эллу Репину (Слуга народа);
- Арсения Пушкаренко (Слуга народа);
- Евгения Петруняка (Слуга народа);
- Максима Павлюка (Слуга народа);
- Богдана Торохтия (Слуга народа);
- Оксану Дмитриеву (Слуга народа);
- Ростислава Тистыка (Слуга народа);
- Ивана Шинкаренко (Слуга народа);
- Тараса Тарасенко (Слуга народа);
- Николая Сольского (Слуга народа);
- Василия Нимченко (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Нестора Шуфрича (Оппозиционный платформа – За жизнь);
- Сергея Дунаева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Дмитрия Исаенко (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Григория Суркиса (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Игоря Кисилева (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Виктора Черного (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Александра Пузанова (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Суто Мамояна (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Александар Качного (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Антонину Славицкую (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Ирину Геращенко (Европейская солидарность);
- Артура Герасимова (Европейская солидарность);
- Степана Кубива (Европейская солидарность);
- Ирину Луценко (Европейская солидарность)
- Дмитрия Разумкова (Слуга народа)
- Галину Янченко (Слуга народа)
- Михаила Федорова (Слуга народа)
- Александра Ткаченко (Слуга народа)
- Жана Беленюка (Слуга народа)
- Михаила Радуцкого (Слуга народа)
- Данила Гетманцева (Слуга народа)
- Сергея Кальченко (Слуга народа)
- Егора Чернева (Слуга народа)
- Павла Сушка (Слуга народа)
- Юлию Диденко (Слуга народа)
- Михаила Ананченко (Слуга народа)
- Анну Коваленко (Слуга народа)
- Игоря Кривошеева (Слуга народа)
- Артема Ковалева (Слуга народа)
- Галину Третьякову (Слуга народа)
- Дарью Володину (Слуга народа)
- Оксану Гринчук (Слуга народа)
- Александра Сову (Слуга народа)
- Романа Мулика (Слуга народа)
- Евгения Брагаря (Слуга народа)
- Александра Салийчука (Слуга народа)
- Андрея Клочко (Слуга народа)
- Александра Кабанова (Слуга народа)
- Ладу Булах (Слуга народа)
- Александра Мариковского (Слуга народа)
- Анну Колесник (Слуга народа)
- Артема Нагаевского (Слуга народа)
- Василия Мокана (Слуга народа)
- Андрея Жупанина (Слуга народа)
- Евгению Кравчук (Слуга народа)
- Нелли Яковлеву (Слуга народа)
- Сергея Гривка (Слуга народа)
- Петра Павловского (Слуга народа)
- Елену Винтоняк (Слуга народа)
- Остапа Шипайло (Слуга народа)
- Ольгу Совгир (Слуга народа)
- Павла Фролова (Слуга народа)
- Юрия Павленко (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Софию Федину (Европейская солидарность)
- Яну Зинкевич (Европейская солидарность)
- Марию Ионову (Европейская солидарность)
- Сергея Рахманина (Голос)
- Ольгу Стефанишину (Голос)
- Владимира Цабаля (Голос)
- Андрея Осадчука (Голос)
- Лесю Василенко (Голос)
- Стефанчука Руслана (Слуга народа)
- Венедиктову Ирину (Слуга народа)
- Арахамию Давида (Слуга народа)
- Бабака Сергея (Слуга народа)
- Криклия Владислава (Слуга народа)
- Холодова Андрея (Слуга народа)
- Лероса Гео (Слуга народа)
- Воронова Владимира (Слуга народа)
- Стернийчука Валерия (Слуга народа)
- Михайлюк Галину (Слуга народа)
- Новосад Анну (Слуга народа)
- Марусяка Олега (Слуга народа)
- Кириченко Николая (Слуга народа)
- Крячко Михаила (Слуга народа)
- Юнакова Ивана (Слуга народа)
- Козака Владимира (Слуга народа)
- Заблоцкого Марьяна (Слуга народа)
- Овчинникову Юлию (Слуга народа)
- Вениславского Федора (Слуга народа)
- Федиенко Александра (Слуга народа)
- Потураева Никиту (Слуга народа)
- Якименко Павла (Слуга народа)
- Припутня Дмитрия (Слуга народа)
- Пидласую Роксолану (Слуга народа)
- Шол Маргариту (Слуга народа)
- Новикова Михаила (Слуга народа)
- Юрия Бойко (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Наталью Королевскую (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Сергея Левочкина (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Сергея Ларина (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Юлию Левочкина (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Григория Мамку (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Татьяну Плачкову (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Илью Киву (Оппозиционная платформа – За жизнь)
- Забродского Михаила (Европейская солидарность)
- Чийгоза Ахтема (Европейская солидарность)
- Синютку Олега (Европейская солидарность)
- Климпуш-Цинцадзе Иванну (Европейская солидарность)
- Фриз Ирину (Европейская солидарность)
- Южанина Нину (Европейская солидарность)
- Сюмар Викторию (Европейская солидарность)
- Арьева Владимира (Европейская солидарность)
- Таруту Сергея (Батькивщина)
- Бондарева Константина (Батькивщина)
- Данилова Виталия (Батькивщина)
- Волынца Михаила (Батькивщина)
- Пузийчука Андрея (Батькивщина)
Читайте: Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов
Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:
- Ларису Билозир (ОИО №15);
- Дмитрия Шпенова (ОИО №37);
- Федора Христенко (ОИО №46);
- Александра Ковалева (ОИО №51);
- Игоря Герасименко (ОИО №62);
- Владимира Арешонкова (ОИО №64);
- Татьяну Грищенко (ОИО №66);
- Валерия Лунченко (ОИО №71);
- Александра Пономарева (ОВО №78);
- Андрея Иванчука (ОИО №88);
- Олеся Довгого (ОИО №102);
- Александра Сухова (ОИО №107);
- Олега Кулинича (ОИО №147);
- Виктора Мьялика (ОИО №155);
- Николая Задорожного (ОИО № 162);
- Александра Фельдмана (ОИО №174);
- Александра Герегу (ОИО №192);
- Александра Скичко (ОИО №197);
- Сергея Рудика (ОИО №198);
- Антона Яценко (ОИО №200).
- Петра Юрчишина (ОИО №13);
- Николая Кучера (ОИО №17);
- Степана Ивахива (ОИО №21);
- Дмитрия Лубинця (ОИО №60)
- Роберта Горвата (ОИО №68)
- Василия Петьовку (ОИО №72)
- Владислава Поляка (ОИО №73)
- Сергея Минько (ОИО №80)
- Ярослава Дубневича (ОИО №120)
- Алексея Гончаренко (ОИО №137)
- Юрия Шаповалова (ОИО №146)
- Ивана Чайковского (ОИО №165)
- Виктора Бондаря (ОИО №191)
- Игоря Палицу (ОИО №22);
- Вячеслава Медяника (ОИО №27);
- Игоря Фриса (ОИО №83)
- Эдуарда Прощука (ОИО №85)
- Максима Дырдина (ОИО №132)
- Константина Касая (ОИО №149)
- Романа Иванисова (ОИО №153)
- Игоря Васильева (ОВО №158)
- Антона Полякова (ОИО №206)
- Богдана Яременко (ОИО №215)
- Виктора Балогу (ОИО №69)
- Сергея Вельможного (ОИО №112)
- Максима Пашковского (ОИО №11)
- Ирину Констанкевич (ОИО № 23)
- Евгения Яковенко (ОИО № 52)
- Владимира Мороза (ОИО № 59)
- Романа Соху (ОИО№ 75)
- Юлию Яцык (ОИО №79)
- Олега Дунду (ОИО №91)
- Александра Горобца (ОИО №95)
- Сергея Шахова (ОИО №114)
- Николая Княжицкого (ОИО № 116)
- Тараса Батенко (ОИО № 123)
- Юрия Камельчук (ОВО № 124)
- Игоря Копытина (ОИО №129)
- Артема Дмитрука (ОИО № 133)
- Алексея Леонова (ОИО № 135)
- Сергея Колебошина (ОИО№ 140)
- Александра Ткаченко (ОИО № 141)
- Татьяну Рябуху (ОИО № 157)
- Игоря Молотка (ОИО № 160)
- Андрея Богданца (ОИО № 163)
- Марию Мезенцеву (ОИО № 168)
- Алексея Кучера (ОИО № 179)
- Павла Павлиша (ОИО № 182)
- Алексея Ковалева (ОИО № 186)
- Сергея Нагорняка (ОИО № 199)
- Максима Перебыйниса (ОИО № 212)
- Анну Бондарь (ОИО № 220)
- Романа Грищука (ОИО № 222)
- Ирину Борзову (ОИО №14)
- Геннадия Вацака (ОИО №16)
- Владимира Захарченко (ОИО №31)
- Юрия Корявченкова (ОИО №33)
- Романа Каптелова (ОИО №36)
- Владислава Бородина (ОИО №38)
- Сергея Северина (ОИО №39)
- Александра Трухина (ОИО №40)
- Вадима Новинского (ОИО №57)
- Сергея Магеру (ОИО №58)
- Михаила Лабу (ОИО №70)
- Геннадия Касая (ОИО №74)
- Евгения Шевченко (ОИО №76)
- Марину Никитину (ОИО №82)
- Николая Бабенко (ОИО №90)
- Анну Скороход (ОИО №93)
- Александра Дубинского (ОИО №94)
- Николая Галушко (ОИО №97)
- Сергея Бунина (ОИО №98)
- Александра Дануца (ОИО №99)
- Игоря Мурдия (ОИО №100)
- Юрия Кузбита (ОИО №101)
- Андрея Лопушанского (ОИО №125)
- Артема Черноморова (ОИО №131)
- Степана Чернявского (ОИО №138)
- Игоря Васильковского (ОИО №139)
- Андрея Бобляха (ОИО №145)
- Анастасию Ляшенко (ОИО №148)
- Александра Ковальчука (ОИО №152)
- Александра Аликсийчука (ОИО №154)
- Игоря Василива (ОИО №164)
- Андрея Одарченко (ОИО №170)
- Юрия Здебского (ОИО №172)
- Дмитрия Люботу (ОИО №177)
- Александра Литвинова (ОИО №178)
- Викторию Вагнер (ОИО №183)
- Игоря Марчука (ОИО №193)
- Олега Арсенюка (ОИО №195)
- Елену Лис (ОИО №201)
- Максима Заремского (ОИО №202)
- Георгия Мазурашу (ОИО №203)
- Валерия Божика (ОИО №204)
- Максима Зуева (ОИО №207)
- Валерия Зуба (ОИО №209)
- Александра Юрченко (ОИО №211)
- Николая Тищенко (ОИО №219)
- Драбовского А. (ОИО № 12)
- Рублева В. (ОИО № 20)
- Бужанского М. (ОИО № 25)
- Нестеренко К. (ОИО № 26)
- Мисягина Ю. (ОИО № 28)
- Германа Д. (ОИО № 35)
- Солода Ю. (ОИО № 47)
- Гнатенко В. (ОИО № 49)
- Костюка Д. (ОИО № 65)
- Штепу С. (ОИО № 77)
- Мельника П. (ОИО № 81)
- Савчук А. (ОИО № 83)
- Андреевича С. (ОИО № 87)
- Тимофийчука В. (ОИО № 89)
- Василевскую-Смаглюк А. (ОИО № 96)
- Воронько А. (ОИО № 103)
- Кузнецова А. № 106)
- Бондаря М. (ОИО № 119)
- Саламаху А. (ОИО № 121)
- Кита А. (ОИО № 126)
- Хайду В (ОИО № 128)
- Негулевского И. (ОИО № 130)
- Мовчана А. (ОИО № 150)
- Литвиненко С. (ОИО № 156)
- Деркача А. (ОИО № 159)
- Гевко В. (ОИО № 167)
- Куницкого А. (ОИО № 169)
- Кинзбурскую В. (ОИО № 171)
- Бакумова А. (ОИО № 173)
- Шенцева Д. (ОИО № 176)
- Колихаева И. (ОИО № 184)
- Стефанчука М. (ОИО № 187)
- Жмеренецкого А. (ОИО № 190)
- Дубнова А. (ОИО № 213)
- Швеца С. (ОИО № 214)
- Безуглу М. (ОИО № 217).
К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.