Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 321 избранного народного депутата.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 166 народных депутатов от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 155 нардепов-мажоритарщиков.

По спискам партий ЦИК зарегистрировала:

Олега Устенко (Слуга народа);

Елизавету Ясько (Слуга народа);

Ирину Верещук (Слуга народа);

Александра Качуру (Слуга народа);

Артема Культенко (Слуга народа);

Артема Кунаева (Слуга народа);

Владимира Крейденко (Слуга народа);

Вадима Рабиновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Виктора Медведчука (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Михаила Папиева (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юрия Загороднего (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александра Колтуновича (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юлию Тимошенко (Батькивщина);

Валентина Наливайченко (Батькивщина);

Сергея Соболева (Батькивщина);

Елену Кондратюк (Батькивщина);

Ивана Кириленко (Батькивщина);

Андрея Кожемякина (Батькивщина);

Григория Немирю (Батькивщина);

Сергея Власенко (Батькивщина);

Валерия Дубиля (Батькивщина);

Александра Абдуллина (Батькивщина);

Ивана Крулько (Батькивщина);

Анжелику Лабунскую (Батькивщина);

Михаила Цымбалюка (Батькивщина);

Ольгу Белькову (Батькивщина);

Алену Шкрум (Батькивщина);

Владимира Кабаченко (Батькивщина);

Вадима Ивченко (Батькивщина);

Максима Саврасова (Европейская солидарность);

Руслана Князевича (Европейская солидарность);

Андрея Парубия (Европейская солидарность)

Мустафу Джемилева (Европейская солидарность)

Николая Величкович (Европейская солидарность)

Сергея Алексеева (Европейская солидарность);

Александра Корниенко (Слуга народа);

Александра Кубракова (Слуга народа)

Владлена Неклюдова (Слуга народа);

Павла Халимона (Слуга Народу)

Елену Мошенец (Слуга народа);

Ольгу Коваль (Слуга народа);

Алину Загоруйко (Слуга народа);

Людмилу Марченко (Слуга народа);

Анатолия Костюха (Слуга народа);

Виталия Безгина (Слуга народа);

Эллу Репину (Слуга народа);

Арсения Пушкаренко (Слуга народа);

Евгения Петруняка (Слуга народа);

Максима Павлюка (Слуга народа);

Богдана Торохтия (Слуга народа);

Оксану Дмитриеву (Слуга народа);

Ростислава Тистыка (Слуга народа);

Ивана Шинкаренко (Слуга народа);

Тараса Тарасенко (Слуга народа);

Николая Сольского (Слуга народа);

Василия Нимченко (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Нестора Шуфрича (Оппозиционный платформа – За жизнь);

Сергея Дунаева (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Дмитрия Исаенко (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Григория Суркиса (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Игоря Кисилева (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Виктора Черного (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александра Пузанова (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Суто Мамояна (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александар Качного (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Антонину Славицкую (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Ирину Геращенко (Европейская солидарность);

Артура Герасимова (Европейская солидарность);

Степана Кубива (Европейская солидарность);

Ирину Луценко (Европейская солидарность)

Дмитрия Разумкова (Слуга народа)

Галину Янченко (Слуга народа)

Михаила Федорова (Слуга народа)

Александра Ткаченко (Слуга народа)

Жана Беленюка (Слуга народа)

Михаила Радуцкого (Слуга народа)

Данила Гетманцева (Слуга народа)

Сергея Кальченко (Слуга народа)

Егора Чернева (Слуга народа)

Павла Сушка (Слуга народа)

Юлию Диденко (Слуга народа)

Михаила Ананченко (Слуга народа)

Анну Коваленко (Слуга народа)

Игоря Кривошеева (Слуга народа)

Артема Ковалева (Слуга народа)

Галину Третьякову (Слуга народа)

Дарью Володину (Слуга народа)

Оксану Гринчук (Слуга народа)

Александра Сову (Слуга народа)

Романа Мулика (Слуга народа)

Евгения Брагаря (Слуга народа)

Александра Салийчука (Слуга народа)

Андрея Клочко (Слуга народа)

Александра Кабанова (Слуга народа)

Ладу Булах (Слуга народа)

Александра Мариковского (Слуга народа)

Анну Колесник (Слуга народа)

Артема Нагаевского (Слуга народа)

Василия Мокана (Слуга народа)

Андрея Жупанина (Слуга народа)

Евгению Кравчук (Слуга народа)

Нелли Яковлеву (Слуга народа)

Сергея Гривка (Слуга народа)

Петра Павловского (Слуга народа)

Елену Винтоняк (Слуга народа)

Остапа Шипайло (Слуга народа)

Ольгу Совгир (Слуга народа)

Павла Фролова (Слуга народа)

Юрия Павленко (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Софию Федину (Европейская солидарность)

Яну Зинкевич (Европейская солидарность)

Марию Ионову (Европейская солидарность)

Сергея Рахманина (Голос)

Ольгу Стефанишину (Голос)

Владимира Цабаля (Голос)

Андрея Осадчука (Голос)

Лесю Василенко (Голос)

Стефанчука Руслана (Слуга народа)

Венедиктову Ирину (Слуга народа)

Арахамию Давида (Слуга народа)

Бабака Сергея (Слуга народа)

Криклия Владислава (Слуга народа)

Холодова Андрея (Слуга народа)

Лероса Гео (Слуга народа)

Воронова Владимира (Слуга народа)

Стернийчука Валерия (Слуга народа)

Михайлюк Галину (Слуга народа)

Новосад Анну (Слуга народа)

Марусяка Олега (Слуга народа)

Кириченко Николая (Слуга народа)

Крячко Михаила (Слуга народа)

Юнакова Ивана (Слуга народа)

Козака Владимира (Слуга народа)

Заблоцкого Марьяна (Слуга народа)

Овчинникову Юлию (Слуга народа)

Вениславского Федора (Слуга народа)

Федиенко Александра (Слуга народа)

Потураева Никиту (Слуга народа)

Якименко Павла (Слуга народа)

Припутня Дмитрия (Слуга народа)

Пидласую Роксолану (Слуга народа)

Шол Маргариту (Слуга народа)

Новикова Михаила (Слуга народа)

Юрия Бойко (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Наталью Королевскую (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Сергея Левочкина (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Сергея Ларина (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Юлию Левочкина (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Григория Мамку (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Татьяну Плачкову (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Илью Киву (Оппозиционная платформа – За жизнь)

Забродского Михаила (Европейская солидарность)

Чийгоза Ахтема (Европейская солидарность)

Синютку Олега (Европейская солидарность)

Климпуш-Цинцадзе Иванну (Европейская солидарность)

Фриз Ирину (Европейская солидарность)

Южанина Нину (Европейская солидарность)

Сюмар Викторию (Европейская солидарность)

Арьева Владимира (Европейская солидарность)

Таруту Сергея (Батькивщина)

Бондарева Константина (Батькивщина)

Данилова Виталия (Батькивщина)

Волынца Михаила (Батькивщина)

Пузийчука Андрея (Батькивщина)

Читайте: Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов

Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:

Ларису Билозир (ОИО №15);

Дмитрия Шпенова (ОИО №37);

Федора Христенко (ОИО №46);

Александра Ковалева (ОИО №51);

Игоря Герасименко (ОИО №62);

Владимира Арешонкова (ОИО №64);

Татьяну Грищенко (ОИО №66);

Валерия Лунченко (ОИО №71);

Александра Пономарева (ОВО №78);

Андрея Иванчука (ОИО №88);

Олеся Довгого (ОИО №102);

Александра Сухова (ОИО №107);

Олега Кулинича (ОИО №147);

Виктора Мьялика (ОИО №155);

Николая Задорожного (ОИО № 162);

Александра Фельдмана (ОИО №174);

Александра Герегу (ОИО №192);

Александра Скичко (ОИО №197);

Сергея Рудика (ОИО №198);

Антона Яценко (ОИО №200).

Петра Юрчишина (ОИО №13);

Николая Кучера (ОИО №17);

Степана Ивахива (ОИО №21);

Дмитрия Лубинця (ОИО №60)

Роберта Горвата (ОИО №68)

Василия Петьовку (ОИО №72)

Владислава Поляка (ОИО №73)

Сергея Минько (ОИО №80)

Ярослава Дубневича (ОИО №120)

Алексея Гончаренко (ОИО №137)

Юрия Шаповалова (ОИО №146)

Ивана Чайковского (ОИО №165)

Виктора Бондаря (ОИО №191)

Игоря Палицу (ОИО №22);

Вячеслава Медяника (ОИО №27);

Игоря Фриса (ОИО №83)

Эдуарда Прощука (ОИО №85)

Максима Дырдина (ОИО №132)

Константина Касая (ОИО №149)

Романа Иванисова (ОИО №153)

Игоря Васильева (ОВО №158)

Антона Полякова (ОИО №206)

Богдана Яременко (ОИО №215)

Виктора Балогу (ОИО №69)

Сергея Вельможного (ОИО №112)

Максима Пашковского (ОИО №11)

Ирину Констанкевич (ОИО № 23)

Евгения Яковенко (ОИО № 52)

Владимира Мороза (ОИО № 59)

Романа Соху (ОИО№ 75)

Юлию Яцык (ОИО №79)

Олега Дунду (ОИО №91)

Александра Горобца (ОИО №95)

Сергея Шахова (ОИО №114)

Николая Княжицкого (ОИО № 116)

Тараса Батенко (ОИО № 123)

Юрия Камельчук (ОВО № 124)

Игоря Копытина (ОИО №129)

Артема Дмитрука (ОИО № 133)

Алексея Леонова (ОИО № 135)

Сергея Колебошина (ОИО№ 140)

Александра Ткаченко (ОИО № 141)

Татьяну Рябуху (ОИО № 157)

Игоря Молотка (ОИО № 160)

Андрея Богданца (ОИО № 163)

Марию Мезенцеву (ОИО № 168)

Алексея Кучера (ОИО № 179)

Павла Павлиша (ОИО № 182)

Алексея Ковалева (ОИО № 186)

Сергея Нагорняка (ОИО № 199)

Максима Перебыйниса (ОИО № 212)

Анну Бондарь (ОИО № 220)

Романа Грищука (ОИО № 222)

Ирину Борзову (ОИО №14)

Геннадия Вацака (ОИО №16)

Владимира Захарченко (ОИО №31)

Юрия Корявченкова (ОИО №33)

Романа Каптелова (ОИО №36)

Владислава Бородина (ОИО №38)

Сергея Северина (ОИО №39)

Александра Трухина (ОИО №40)

Вадима Новинского (ОИО №57)

Сергея Магеру (ОИО №58)

Михаила Лабу (ОИО №70)

Геннадия Касая (ОИО №74)

Евгения Шевченко (ОИО №76)

Марину Никитину (ОИО №82)

Николая Бабенко (ОИО №90)

Анну Скороход (ОИО №93)

Александра Дубинского (ОИО №94)

Николая Галушко (ОИО №97)

Сергея Бунина (ОИО №98)

Александра Дануца (ОИО №99)

Игоря Мурдия (ОИО №100)

Юрия Кузбита (ОИО №101)

Андрея Лопушанского (ОИО №125)

Артема Черноморова (ОИО №131)

Степана Чернявского (ОИО №138)

Игоря Васильковского (ОИО №139)

Андрея Бобляха (ОИО №145)

Анастасию Ляшенко (ОИО №148)

Александра Ковальчука (ОИО №152)

Александра Аликсийчука (ОИО №154)

Игоря Василива (ОИО №164)

Андрея Одарченко (ОИО №170)

Юрия Здебского (ОИО №172)

Дмитрия Люботу (ОИО №177)

Александра Литвинова (ОИО №178)

Викторию Вагнер (ОИО №183)

Игоря Марчука (ОИО №193)

Олега Арсенюка (ОИО №195)

Елену Лис (ОИО №201)

Максима Заремского (ОИО №202)

Георгия Мазурашу (ОИО №203)

Валерия Божика (ОИО №204)

Максима Зуева (ОИО №207)

Валерия Зуба (ОИО №209)

Александра Юрченко (ОИО №211)

Николая Тищенко (ОИО №219)

Драбовского А. (ОИО № 12)

Рублева В. (ОИО № 20)

Бужанского М. (ОИО № 25)

Нестеренко К. (ОИО № 26)

Мисягина Ю. (ОИО № 28)

Германа Д. (ОИО № 35)

Солода Ю. (ОИО № 47)

Гнатенко В. (ОИО № 49)

Костюка Д. (ОИО № 65)

Штепу С. (ОИО № 77)

Мельника П. (ОИО № 81)

Савчук А. (ОИО № 83)

Андреевича С. (ОИО № 87)

Тимофийчука В. (ОИО № 89)

Василевскую-Смаглюк А. (ОИО № 96)

Воронько А. (ОИО № 103)

Кузнецова А. № 106)

Бондаря М. (ОИО № 119)

Саламаху А. (ОИО № 121)

Кита А. (ОИО № 126)

Хайду В (ОИО № 128)

Негулевского И. (ОИО № 130)

Мовчана А. (ОИО № 150)

Литвиненко С. (ОИО № 156)

Деркача А. (ОИО № 159)

Гевко В. (ОИО № 167)

Куницкого А. (ОИО № 169)

Кинзбурскую В. (ОИО № 171)

Бакумова А. (ОИО № 173)

Шенцева Д. (ОИО № 176)

Колихаева И. (ОИО № 184)

Стефанчука М. (ОИО № 187)

Жмеренецкого А. (ОИО № 190)

Дубнова А. (ОИО № 213)

Швеца С. (ОИО № 214)

Безуглу М. (ОИО № 217).

К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.